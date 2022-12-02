В Еврокомиссии предостерегли Маска от допуска путинской пропаганды в Twitter

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ответственная за усилия по борьбе с дезинформацией в сети, предупредила миллиардера Илона Маска из-за возможной помощи российскому режиму, если Twitter не будет искоренять российскую пропаганду относительно войны в Украине.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Юровой, необходимо обеспечить, чтобы платформа Twitter не стала центром российской пропаганды.

"Если не предпринимать активных действий против пропаганды, что означает удаление пропагандистских материалов, дезинформации, то вы активно поддерживаете войну", - сказала она.

Это было бы очень сложным и, возможно, опасным начинанием или приключением для господина Маска, который хочет, чтобы его воспринимали как человека, который помогает Украине, добавила вице-президент Еврокомиссии.

"Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете правила санкций, потому что вы можете распространять контент, разработанный СМИ, находящимися под санкциями, такими как Russia Today и Sputnik", - отметила Юрова.

Юрова отметила, что Маску, который поклялся вернуть "свободу слова" в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым может подвергнуться Twitter, если он не будет соблюдать правила Евросоюза.

"Мне кажется, что господин Маск и, возможно, некоторые другие люди из его окружения недостаточно понимают, что Европа является передовой. После многих лет тщательного анализа того, как подходить к цифровой сфере, мы решили регулировать, и регулирование должно касаться всех, кто хочет вести бизнес на территории ЕС", - добавила она.

Twitter - единственная платформа, которой пользуется Юрова, которая несколько лет назад решила оставить Facebook компании Meta. Теперь она размышляет, стоит ли сохранять свою учетную запись после того, как в ее ленте недавно появились такие материалы, как китайская порнография.

В конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил Маска о том, что он должен "значительно увеличить усилия" по противодействию дезинформации в Twitter для соблюдения правил ЕС.

Ранее Маск, по данным СМИ, непублично пообещал Европейской комиссии, что Twitter будет соблюдать правила Европейского Союза, в том числе и по борьбе с дезинформацией.