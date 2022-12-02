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В Еврокомиссии предостерегли Маска от допуска путинской пропаганды в Twitter

Пятница, 2 декабря 2022, 08:39

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова, ответственная за усилия по борьбе с дезинформацией в сети, предупредила миллиардера Илона Маска из-за возможной помощи российскому режиму, если Twitter не будет искоренять российскую пропаганду относительно войны в Украине.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

По словам Юровой, необходимо обеспечить, чтобы платформа Twitter не стала центром российской пропаганды.

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"Если не предпринимать активных действий против пропаганды, что означает удаление пропагандистских материалов, дезинформации, то вы активно поддерживаете войну", - сказала она. 

Это было бы очень сложным и, возможно, опасным начинанием или приключением для господина Маска, который хочет, чтобы его воспринимали как человека, который помогает Украине, добавила вице-президент Еврокомиссии.

"Если сеть легко используется российской пропагандой, то вы, скорее всего, нарушаете правила санкций, потому что вы можете распространять контент, разработанный СМИ, находящимися под санкциями, такими как Russia Today и Sputnik", - отметила Юрова.

Юрова отметила, что Маску, который поклялся вернуть "свободу слова" в Twitter, не стоит недооценивать ЕС и значительные санкции, которым может подвергнуться Twitter, если он не будет соблюдать правила Евросоюза.

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"Мне кажется, что господин Маск и, возможно, некоторые другие люди из его окружения недостаточно понимают, что Европа является передовой. После многих лет тщательного анализа того, как подходить к цифровой сфере, мы решили регулировать, и регулирование должно касаться всех, кто хочет вести бизнес на территории ЕС", - добавила она.

Twitter - единственная платформа, которой пользуется Юрова, которая несколько лет назад решила оставить Facebook компании Meta. Теперь она размышляет, стоит ли сохранять свою учетную запись после того, как в ее ленте недавно появились такие материалы, как китайская порнография.

В конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил Маска о том, что он должен "значительно увеличить усилия" по противодействию дезинформации в Twitter для соблюдения правил ЕС.

Ранее Маск, по данным СМИ, непублично пообещал Европейской комиссии, что Twitter будет соблюдать правила Европейского Союза, в том числе и по борьбе с дезинформацией.

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Война с РФ роспропаганда Путин Еврокомиссия

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