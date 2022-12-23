Підозрювану в корупції колишню віцепрезидентку Європарламенту залишили у в'язниці до суду

Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі, яка опинилася в центрі корупційного скандалу, в якому замішаний Катар, залишиться у в'язниці до суду.

Таке рішення виніс бельгійський суд, пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

"У своїй постанові, ухваленій сьогодні вранці, суд продовжив термін попереднього ув'язнення Е. К. на один місяць", - йдеться в заяві федеральної прокуратури Бельгії.

Якщо Кайлі вирішить оскаржити це рішення протягом 24 годин, вона постане перед апеляційною палатою брюссельського суду протягом 15 днів.

Раніше в четвер її юридична команда вимагала звільнити євродепутатку з умовою носіння електронного браслета. Її адвокат Андре Рісопулос заявив, що вона повністю співпрацює зі слідством і заперечує всі висунуті проти неї обвинувачення.

Кайлі - одна з чотирьох осіб, яким висунуто обвинувачення в корупції та відмиванні грошей. Слідчі вилучили майже 1,5 млн євро готівкою з різних об'єктів нерухомості в Брюсселі, зокрема 150 000 євро з її квартири.

Решта четверо підозрюваних - партнер Кайлі, помічник депутата Європарламенту Франческо Джорджі, колишній депутат Європарламенту від Італії П'єр Антоніо Панцері та голова неурядової організації Нікколо Фіга-Таламанка.

Сім'я Фіга-Таламанки заперечує всі звинувачення проти нього. Бельгійські та італійські ЗМІ повідомили, що Джорджі зізнався у скоєному і намагався виправдати свого партнера.

Слідчі вважають Панцері, депутата Європарламенту з 2004 до 2019 року, ключовою фігурою у злочинній мережі, яка брала хабарі від Катару і Марокко. Близько 600 000 євро було знайдено в його брюссельському будинку під час поліцейських рейдів на початку цього місяця.

Інший адвокат Кайлі, Міхаліс Дімітракопулос, заявив пресі, що її "зрадив" її партнер, батько її дитини.

Раніше ЗМІ повідомили, що Кайлі зізналася, що їй було відомо про корупційну схему, пов'язану з лобіюванням Катару.

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