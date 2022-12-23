Подозреваемую в коррупции бывшего вице-президента Европарламента оставили в тюрьме до суда

Бывший вице-президент Европарламента Ева Кайли, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, в котором замешан Катар, останется в тюрьме до суда.

Такое решение вынес бельгийский суд, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"В своем постановлении, принятом сегодня утром, суд продлиа срок предварительного заключения Е. К. на один месяц", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры Бельгии.

Если Кайли решит обжаловать это решение в течение 24 часов, она предстанет перед апелляционной палатой брюссельского суда в течение 15 дней.

Ранее в четверг ее юридическая команда потребовала освободить евродепутата с условием ношения электронного браслета. Ее адвокат Андре Рисопулос заявил, что она полностью сотрудничает со следствием и отрицает все выдвинутые против нее обвинения.

Кайли - одна из четырех человек, которым предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денег. Следователи изъяли почти 1,5 млн евро наличными из различных объектов недвижимости в Брюсселе, в том числе 150 000 евро из ее квартиры.

Остальные четверо подозреваемых - партнер Кайли, помощник депутата Европарламента Франческо Джорджи, бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери и глава неправительственной организации Никколо Фига-Таламанка.

Семья Фига-Таламанки отрицает все обвинения против него. Бельгийские и итальянские СМИ сообщили, что Джорджи признался в содеянном и пытался оправдать своего партнера.

Следователи считают Панцери, депутата Европарламента с 2004 по 2019 год, ключевой фигурой в преступной сети, которая брала взятки от Катара и Марокко. Около 600 000 евро было найдено в его брюссельском доме во время полицейских рейдов в начале этого месяца.

Другой адвокат Кайли, Михалис Димитракопулос, заявил прессе, что ее "предал" ее партнер, отец ее ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что Ева Кайли призналась, что ей было известно о коррупционной схеме, связанной с лоббированием Катара.

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