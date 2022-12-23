Прем’єрка Італії закликала вимикати світло, щоб відчути, як живуть українці

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала італійців вимкнути світло на одну годину, щоб зрозуміти скрутне становище українців, які борються з перебоями в подачі електроенергії в умовах безперервних обстрілів з боку Росії.

Про це повідомляє Ansa, пише "Європейська правда".

"У всіх культурах це момент перемоги світла над темрявою, але замість цього Україна майже всі дні живе без електрики. Щоб зрозуміти, що відчувають українці, я б попросила всіх італійців вимикати на одну годину на день усю енергію, яку вони мають, щоб зрозуміти, що значить, коли люди захищають свободу і любов до країни", - сказала Мелоні, виступаючи на Конференції послів Італії у світі.

Вона також сказала послам, що було помилкою занадто сильно залежати від США в питаннях безпеки.

"Ми усвідомили надмірну залежність, стратегічну помилку з точки зору суверенітету, яку ви робите, відмовляючись від певних ланцюжків, енергетичну залежність від Росії, і ми, ймовірно, усвідомлюємо надмірну залежність від США з точки зору безпеки", - сказала вона.

"І ми усвідомлюємо, що було б нерозумно виходити із залежності від Росії, віддаючи перевагу залежності від Китаю. Ще одна помилка, яку ми ризикуємо зробити", - додала Мелоні.

Раніше Мелоні заявила, що хотіла б здійснити візит до України на початку 2023 року.

Після перемоги на виборах вона пообіцяла підтримку Україні, а також наголошувала, що підтримує продовження військової допомоги Україні як єдину умову можливого досягнення миру Києва та Москви.

Нагадаємо, в грудні Сенат Італії переважною більшістю голосів схвалив представлену урядом резолюцію про продовження надання військової допомоги Україні до кінця 2023 року.