Премьер Италии призвала выключать свет, чтобы почувствовать, как живут украинцы

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала итальянцев выключить свет на один час, чтобы понять тяжелое положение украинцев, которые борются с перебоями в подаче электроэнергии в условиях непрекращающихся обстрелов со стороны России.

Об этом сообщает Ansa, пишет "Европейская правда".

"Во всех культурах это момент победы света над тьмой, но вместо этого Украина почти все дни живет без электричества. Чтобы понять, что чувствуют украинцы, я бы попросила всех итальянцев отключать на один час в день всю энергию, которая у них есть, чтобы понять, что значит, когда люди защищают свободу и любовь к стране", - сказала Мелони, выступая на Конференции послов Италии в мире.

Она также сказала послам, что было ошибкой слишком сильно зависеть от США в вопросах безопасности.

"Мы осознали чрезмерную зависимость, стратегическую ошибку с точки зрения суверенитета, которую вы совершаете, отказываясь от определенных цепочек, энергетическую зависимость от России, и мы, вероятно, осознаем чрезмерную зависимость от США с точки зрения безопасности", - сказала она.

"И мы осознаем, что было бы неразумно выходить из зависимости от России, отдавая предпочтение зависимости от Китая. Еще одна ошибка, которую мы рискуем совершить", - добавила Мелони.

Ранее Мелони заявила, что хотела бы осуществить визит в Украину в начале 2023 года.

После победы на выборах она пообещала поддержку Украине, а также подчеркивала, что поддерживает продолжение военной помощи Украине как единственное условие возможного достижения мира Киева и Москвы.

Напомним, в декабре Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.