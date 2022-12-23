У Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування PzH 2000

У Литві перші механіки української армії завершили навчання з обслуговування самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Про це повідомило агентство BNS в опублікованому в п'ятницю повідомленні, пише "Європейська правда".

Група військовослужбовців завершила двотижневу підготовку в армії балтійської країни. У центрі технічного обслуговування в Руклі українці навчалися обслуговувати двигуни та ходову частину гаубиць.

У п'ятницю група українських військових залишає Литву та повертається на батьківщину.

Ще у червні Німеччина поставила Україні десяток PzH 2000. Експерти кажуть, що ця артилерія, як і інша західна зброя, передана у країну, допомогла українцям переломити хід війни. Однак через надзвичайно інтенсивне використання гаубиць озброєння швидко зношується.

Для ремонту її везуть до країн НАТО, зокрема до Литви – наразі тут відремонтували шість гаубиць.

Українців у Литвы навчали виявляти несправності та виправляти їх на полі бою в режимі реального часу.

За словами литовських військових, які поговорили на умовах анонімності, саме відсутність технічного обслуговування під час інтенсивного використання артилерії призвела в деяких випадках до несправностей гаубиць в Україні.

За їх словами, технічне обслуговування гаубиць, яке зазвичай проводиться щорічно, в умовах війни доводиться проводити набагато частіше, іноді навіть щотижня.

Частина українців, які пройшли курси в Литві, вже проходили навчання в Німеччині. Четверо українців вперше навчилися ремонтувати гаубиці.

Нагадаємо, 23 грудня Сейм Литви одностайно ухвалив поправку до постанови про участь литовських військових підрозділів у міжнародних операціях, який передбачає залучення до місії Європейського Союзу з підготовки українських військових (EUMAM Ukraine).