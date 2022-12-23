В Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию PzH 2000

В Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Об этом сообщило агентство BNS в опубликованном в пятницу сообщении, пишет "Европейская правда".

Группа военнослужащих завершила двухнедельную подготовку в армии балтийской страны. В центре технического обслуживания в Рукле украинцы учились обслуживать двигатели и ходовую часть гаубиц.

В пятницу группа украинских военных покидает Литву и возвращается на родину.

Еще в июне Германия поставила Украине десяток PzH 2000. Эксперты говорят, что эта артиллерия, как и другое западное оружие, переданное в страну, помогла украинцам переломить ход войны. Однако из-за чрезвычайно интенсивного использования гаубиц вооружение быстро изнашивается.

Для ремонта его везут в страны НАТО, в частности в Литву - сейчас здесь отремонтировали шесть гаубиц.

Украинцев в Литве учили выявлять неисправности и исправлять их на поле боя в режиме реального времени.

По словам литовских военных, которые поговорили на условиях анонимности, именно отсутствие технического обслуживания во время интенсивного использования артиллерии привело в некоторых случаях к неисправностям гаубиц в Украине.

По их словам, техническое обслуживание гаубиц, которое обычно проводится ежегодно, в условиях войны приходится проводить гораздо чаще, иногда даже еженедельно.

Часть украинцев, которые прошли курсы в Литве, уже проходили обучение в Германии. Четверо украинцев впервые научились ремонтировать гаубицы.

Напомним, 23 декабря Сейм Литвы единогласно принял поправку к постановлению об участии литовских военных подразделений в международных операциях, который предусматривает привлечение к миссии Европейского Союза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).