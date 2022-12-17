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У Німеччині знайшли частину коштовностей, викрадених під час "пограбування століття" у Дрездені

Субота, 17 грудня 2022, 15:54

За даними поліції та прокуратури, німецькі слідчі знайшли значну частину награбованого, викраденого із музею коштовностей "Зелене склепіння" у Дрездені три роки тому у рамках так званого "пограбування століття".

Про це повідомляє видання Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

У ніч на суботу в Берліні було вилучено 31 окрему частинку, що були викрадені грабіжниками у 2019 році, повідомили прокуратура та поліція Дрездена.  Поліція знайшла у тому числі кілька предметів, які виглядають цілими, наприклад, прикрасу для капелюха і нагрудну зірка польського ордена Білого Орла з діамантового набору з блискучим огранюванням. 

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Виявлені об'єкти вже передані до Дрездена під охорону спецпідрозділів поліції. 

Наразі вони пройдуть мистецтвознавчу експертизу та згодом будуть перевірені на автентичність і повноту фахівцями Державних художніх колекцій Дрездена.

За фактом крадіжки триває судовий розгляд у Земельному суді Дрездена. 

Підозрюваним, віком від 23 до 28 років, інкримінується вчинення групових крадіжок за обтяжуючих обставин, підпалів та підпалів з особливо обтяжуючими обставинами. 

Зловмисники походять з відомої у Берліні родини Реммо арабського походження, деякі члени якої були пов'язані з тяжкими злочинами.

Рано вранці 25 листопада 2019 року вони, як стверджується, викрали з "Зеленого склепіння" 21 ювелірний виріб, що містив загалом 4300 діамантів та діамантів з блискучим огранюванням загальною вартістю понад 113 мільйонів євро, а також завдали майнової шкоди на загальну суму понад один мільйон євро. 

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Німеччина інциденти

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