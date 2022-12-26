Анкара викликала посла Франції через "антитурецьку пропаганду" про стрілянину в Парижі – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Туреччини в понеділок викликало посла Франції у зв’язку з "антитурецькою пропагандою" через убивство трьох курдів у Парижі минулого тижня, яку французькі посадовці начебто не захотіли припинити.

Про це агенції AFP повідомило дипломатичне джерело в Анкарі, пише "Європейська правда".

"Ми висловили своє невдоволення чорною пропагандою, розгорнутою колами РПК (Робітничої партії Курдистану) проти нашої країни, і тим, що французький уряд і деякі політики використовуються як інструмент у цій пропаганді", – сказало джерело.

"Ми очікуємо, що Франція буде діяти розсудливо на тлі цього інциденту", – додав співрозмовник AFP. Французька сторона наразі не підтверджувала виклику посла в Туреччині.

Нагадаємо, постріли пролунали в п'ятницю 23 грудня в центрі Парижа біля курдського культурного центру на вулиці д'Енжен. Спочатку ЗМІ повідомляли про двох загиблих та ще чотирьох поранених. Згодом один поранений помер.

Поліція затримана нападника – 69-річного пенсіонера, слідство щодо якого ведеться за фактами вбивства, замаху на вбивство, умисного насильства із застосуванням зброї та незаконного поводження зі зброєю.

Чоловік і раніше притягався до відповідальності за насильство із застосуванням зброї та на расовому ґрунті – зокрема за напад із шаблею на табір із мігрантами. Але при цьому правоохоронці не відносили його до представника ультраправих течій.

Курдська спільнота Парижа від п’ятниці організувала кілька демонстрацій, на яких стверджує, що до стрілянини причетна Туреччина, й вимагає від французьких правоохоронців розслідувати її як терористичний акт.

Деякі з протестувальників розмахували прапорами Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина та її західні союзники визнали терористичною організацією. РПК, як відомо, кількадесят років веде боротьбу проти Анкари, здійснюючи теракти, які вже забрали десятки тисяч життів.