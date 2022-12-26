Анкара вызвала посла Франции из-за "антитурецкой пропаганды" о стрельбе в Париже - СМИ

Министерство иностранных дел Турции в понедельник вызвало посла Франции в связи с "антитурецкой пропагандой" из-за убийства трех курдов в Париже на прошлой неделе, которую французские чиновники якобы не захотели прекратить.

Об этом агентству AFP сообщил дипломатический источник в Анкаре, пишет "Европейская правда".

"Мы выразили свое недовольство черной пропагандой, развернутой кругами РПК (Рабочей партии Курдистана) против нашей страны, и тем, что французское правительство и некоторые политики используются как инструмент в этой пропаганде", - сказал источник.

"Мы ожидаем, что Франция будет действовать благоразумно на фоне этого инцидента", - добавил собеседник AFP. Французская сторона пока не подтверждала вызова посла в Турции.

Напомним, выстрелы раздались в пятницу 23 декабря в центре Парижа возле курдского культурного центра на улице д'Энжен. Сначала СМИ сообщали о двух погибших и еще четырех раненых. Впоследствии один раненый скончался.

Полиция задержала нападавшего - 69-летнего пенсионера, следствие в отношении которого ведется по фактам убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и незаконного обращения с оружием.

Мужчина и ранее привлекался к ответственности за насилие с применением оружия и на расовой почве - в частности за нападение с саблей на лагерь с мигрантами. Но при этом правоохранители не относили его к представителю ультраправых течений.

Курдское сообщество Парижа с пятницы организовало несколько демонстраций, на которых утверждает, что к стрельбе причастна Турция, и требует от французских правоохранителей расследовать ее как террористический акт.

Некоторые из протестующих размахивали флагами Рабочей партии Курдистана, которую Турция и ее западные союзники признали террористической организацией. РПК, как известно, несколько лет ведет борьбу против Анкары, совершая теракты, которые уже унесли десятки тысяч жизней.