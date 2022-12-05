Єврокомісія: Болгарія повністю відповідає вимогам для приєднання до "шенгену"

Європейська комісія вважає, що Болгарія, Румунія та Хорватія повністю відповідають усім вимогам, необхідним для приєднання до Шенгенської зони – попри те, що Нідерланди раніше виступили проти включення до цього переліку Софії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Як відомо, Нідерланди рішуче виступають проти вступу Болгарії, а нідерландський прем’єр-міністр Марк Рютте заявив, що Болгарія допускає корупцію на своїх кордонах – нібито кордон із Туреччиною можна перетнути за 50 євро.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілве Йоганссон зазначила, що додаткові перевірки, про які просили деякі країни ЄС, показали: Болгарія та Румунія ще більше посилили охорону зовнішніх кордонів.

За її словами, Єврокомісія не має інформації про те, що кордон між Болгарією та Туреччиною можна перетнути за 50 євро.

А віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що твердження, нібито Шенгенська зона означає менший контроль, є міфом. За його словами, розширення "шенгену", навпаки, призведе до посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС.

Йоганссон додала, що очікує на голосуванні за приєднання Болгарії, Румунії та Хорватії до "шенгену" 8 грудня позитивного результату для всіх трьох країн.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Нідерландів ухвалив рішення дати згоду на приєднання Румунії та Хорватії до Шенгенської зони, але заблокувати вступ Болгарії.

Європейський парламент у жовтні закликав держави-члени невідкладно дозволити Румунії та Болгарії приєднатися до Шенгенської зони. Пізніше таке рішення ухвалили і щодо Хорватії.