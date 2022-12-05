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Еврокомиссия: Болгария полностью соответствует требованиям для присоединения к "шенгену"

Понедельник, 5 декабря 2022, 17:43

Европейская комиссия считает, что Болгария, Румыния и Хорватия полностью соответствуют всем требованиям, необходимым для присоединения к Шенгенской зоне - несмотря на то, что Нидерланды ранее выступили против включения в этот перечень Софии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

Как известно, Нидерланды решительно выступают против вступления Болгарии, а нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что Болгария допускает коррупцию на своих границах - якобы границу с Турцией можно пересечь за 50 евро.

Еврокомиссар по внутренним делам Илве Йоханссон отметила, что дополнительные проверки, о которых просили некоторые страны ЕС, показали: Болгария и Румыния еще больше усилили охрану внешних границ.

По ее словам, Еврокомиссия не располагает информацией о том, что границу между Болгарией и Турцией можно пересечь за 50 евро.

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А вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что утверждение, что якобы Шенгенская зона означает меньший контроль, является мифом. По его словам, расширение "шенгена", наоборот, приведет к усилению контроля на внешних границах ЕС.

Йоханссон добавила, что ожидает на голосовании за присоединение Болгарии, Румынии и Хорватии к "шенгену" 8 декабря положительного результата для всех трех стран.

Напомним, правительство Нидерландов приняло решение дать согласие на присоединение Румынии и Хорватии к Шенгенской зоне, но заблокировать вступление Болгарии.

Европейский парламент в октябре призвал государства-члены безотлагательно разрешить Румынии и Болгарии присоединиться к Шенгенской зоне. Позже такое решение приняли и в отношении Хорватии.

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Болгария Еврокомиссия

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