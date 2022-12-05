У Фінляндії поставили крапку в скандалі через оплату сніданків прем’єрки з держбюджету

Міністерство юстиції Фінляндії завершило перевірку скарги на прем’єр-міністерку Санну Марін через те, що майже півтора року сніданки та обіди її та сім’ї оплачувалися з державного бюджету – Марін не визнали винною в порушенні закону, водночас її канцелярії виголосили догану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Скандал навколо сніданків прем'єр-міністерки розгорівся в травні 2021 року після того, як газета Iltalehti розповіла про те, що сім'я Марін витрачає з держбюджету приблизно 300 євро в місяць на ранковий прийом їжі в резиденції глави уряду Кесяранта.

Пізніше з’ясувалося, що вартість сніданків та холодних обідів, які компенсувалися Марін, становила близько 850 євро на місяць. Загалом на харчування прем'єр-міністерки та її сім’ї із січня 2020 року по травень 2021 року було витрачено понад 14 тисяч євро.

У своєму рішенні, опублікованому в понеділок, віцеміністр юстиції Петрі Мартікайнен визнав, що уряд порушив закон, забезпечуючи Марін та її сім’ї сніданки та обіди як "офіційні житлові послуги".

"На нашу думку, для цієї процедури не було жодних правових підстав", – йдеться у рішенні, де додається, що витрачена на харчування сума була "відносно значною" і підірвала довіру громадськості до діяльності органів державної влади.

Водночас у фінському Мін’юсті вважають, що відповідальність за ситуацію треба покласти на канцелярію прем’єр-міністерки, оскільки ані вона сама, ані члени її родини не знали про те, що оплата сніданків та обідів з бюджету порушує закон.

Також у рішенні зазначається, що держава не зазнала фінансових збитків через ситуацію, оскільки Марін після оприлюднення інформації самостійно компенсувала витрати держбюджету.

Окреме розслідування інциденту вела й поліція. Там на етапі досудового розслідування дійшли висновку, що оплата сніданків та обідів Марін не була пов'язана з будь-яким зловживанням владою, недбалим ставленням до службових обов'язків чи порушенням службового обов'язку.