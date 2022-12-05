В Финляндии поставили точку в скандале из-за оплаты завтраков премьера из госбюджета

Министерство юстиции Финляндии завершило проверку жалобы на премьер-министра Санну Марин из-за того, что почти полтора года завтраки и обеды ее и семьи оплачивались из государственного бюджета - Марин не признали виновной в нарушении закона, в то же время ее канцелярии объявили выговор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Скандал вокруг завтраков премьер-министра разгорелся в мае 2021 года после того, как газета Iltalehti рассказала о том, что семья Марин тратит из госбюджета примерно 300 евро в месяц на утренний прием пищи в резиденции главы правительства Кесяранта.

Позже выяснилось, что стоимость завтраков и холодных обедов, которые компенсировались Марин, составляла около 850 евро в месяц. Всего на питание премьер-министра и ее семьи с января 2020 года по май 2021 года было потрачено более 14 тысяч евро.

В своем решении, опубликованном в понедельник, вице-министр юстиции Петри Мартикайнен признал, что правительство нарушило закон, обеспечивая Марин и ее семье завтраки и обеды как "официальные жилищные услуги".

"По нашему мнению, для этой процедуры не было никаких правовых оснований", - говорится в решении, где добавляется, что потраченная на питание сумма была "относительно значительной" и подорвала доверие общественности к деятельности органов государственной власти.

В то же время в финском Минюсте считают, что ответственность за ситуацию надо возложить на канцелярию премьер-министра, поскольку ни она сама, ни члены ее семьи не знали о том, что оплата завтраков и обедов из бюджета нарушает закон.

Также в решении отмечается, что государство не понесло финансовых убытков из-за ситуации, поскольку Марин после обнародования информации самостоятельно компенсировала расходы госбюджета.

Отдельное расследование инцидента вела и полиция. Там на этапе досудебного расследования пришли к выводу, что оплата завтраков и обедов Марин не была связана с любым злоупотреблением властью, халатным отношением к служебным обязанностям или нарушением служебного долга.