ЕС призвал страны Западных Балкан присоединяться к внешней политике и санкциям блока

Европейский Союз на саммите со странами Западных Балкан призвал их присоединяться к внешней политике ЕС и санкциям блока; в совместной декларации также осуждают агрессию РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации по итогам саммита.

В декларации отмечают, что агрессивная война России создала угрозы для европейской и глобальной безопасности, и в этих условиях стратегическое партнерство ЕС и стран Западных Балкан еще важнее.

"То, что Западные Балканы стоят рядом с ЕС - это четкий сигнал о стратегической ориентации партнеров, более чем когда-либо прежде, в условиях, когда Россия эскалирует свою агрессивную войну против Украины. Общее видение будущего обусловливает общие обязанности и ценности.

В то время как мы углубляем сотрудничество с партнерами, призываем их быстро и стабильно двигаться к полной согласованности с общей политикой ЕС в сфере внешней политики и безопасности и действовать соответствующим образом, в том числе в вопросе ограничительных мер Евросоюза. Мы отмечаем тех партнеров, которые уже демонстрируют стратегическую cогласованность и полностью координируют свою политику с европейской, и призываем тех, кто еще не сделал этого, брать пример", - говорится в одном из пунктов декларации.

В ней отмечают также, что сейчас ЕС является ближайшим партнером, в том числе торговым партнером и инвестором стран Западных Балкан, и призывают партнеров больше уделять внимание этому в своей коммуникации с гражданами, чтобы люди видели реальные преимущества сотрудничества с ЕС.

Как сообщалось, в документе Евросоюз подтвердил европейское будущее стран Западных Балкан и указал на сферы, на которые будут обращать особое внимание в процессе приближения к членству.

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