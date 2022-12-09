МВС Латвії додало в "чорний список" ексведучого "Дождя", який казав про допомогу армії РФ

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс своїм рішенням вніс до "чорного списку" колишнього ведучого телеканалу "Дождь" Алексєя Коростельова, слова якого про підтримку російської армії призвели до анулювання ліцензії на мовлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Подання до глави МВС внесла Служба державної безпеки Латвії, яка назвала неприйнятними слова Коростельова, озвучені в етері "Дождя" 1 грудня: "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

"Попри пояснення, які пізніше навели представники телевізійного каналу, на думку Служби, неприпустимо поширювати в інформаційному просторі Латвії інформацію, яка закликає громадськість підтримувати російські окупаційні сили", – пояснювала тоді Служба держбезпеки Латвії.

Оскільки Коростельов працював із Грузії та не має латвійської візи або посвідки на проживання, його не можна притягнути до відповідальності в Латвії – можна лише заборонити в'їзд. Він протягом місяця може оскаржити рішення глави МВС Латвії в Адміністративному окружному суді.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".