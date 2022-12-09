Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

МВС Латвії додало в "чорний список" ексведучого "Дождя", який казав про допомогу армії РФ

П'ятниця, 9 грудня 2022, 17:46

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс своїм рішенням вніс до "чорного списку" колишнього ведучого телеканалу "Дождь" Алексєя Коростельова, слова якого про підтримку російської армії призвели до анулювання ліцензії на мовлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Подання до глави МВС внесла Служба державної безпеки Латвії, яка назвала неприйнятними слова Коростельова, озвучені в етері "Дождя" 1 грудня: "Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті".

"Попри пояснення, які пізніше навели представники телевізійного каналу, на думку Служби, неприпустимо поширювати в інформаційному просторі Латвії інформацію, яка закликає громадськість підтримувати російські окупаційні сили", – пояснювала тоді Служба держбезпеки Латвії.

Оскільки Коростельов працював із Грузії та не має латвійської візи або посвідки на проживання, його не можна притягнути до відповідальності в Латвії – можна лише заборонити в'їзд. Він протягом місяця може оскаржити рішення глави МВС Латвії в Адміністративному окружному суді.

Нагадаємо, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія Росія

Статті

"Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували". Інтерв’ю соратника Орбана

Жолт Немет: "Напевно, на українському політичному керівництві лежить частина вини за ту ситуацію, що склалася у наших відносинах".
9 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Боротьба за українців: чому Польща лідирує у залученні працівників з України

Варшава розуміє, що не може конкурувати із Заходом рівнем зарплат, натомість може запропонувати приязні процедури, інфраструктуру для українських біженців – і в результаті виграє.
9 грудня 2022 — Марія Кузенко, міграційна платформа EWL

Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям

Великі та малі міста Європи пожертвують запасні генератори та запчастини для електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.
9 грудня 2022 — Роберта Метсола, голова Європейського парламенту