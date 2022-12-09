МВД Латвии добавило в "черный список" экс-ведущего "Дождя", говорившего о помощи армии РФ

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс своим решением внес в "черный список" бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, слова которого о поддержке российской армии привели к аннулированию лицензии на вещание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Представление главе МВД внесла Служба государственной безопасности Латвии, которая назвала неприемлемыми слова Коростелева, озвученные в эфире "Дождя" 1 декабря: "Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте".

"Несмотря на объяснения, которые позже привели представители телевизионного канала, по мнению Службы, недопустимо распространять в информационном пространстве Латвии информацию, которая призывает общественность поддерживать российские оккупационные силы", - объясняла тогда Служба госбезопасности Латвии.

Поскольку Коростелев работал из Грузии и не имеет латвийской визы или вида на жительство, его нельзя привлечь к ответственности в Латвии - можно только запретить въезд. Он в течение месяца может обжаловать решение главы МВД Латвии в Административном окружном суде.

Напомним, Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Эстония и Литва следом за Латвией с 8 декабря прекратили вещание российского телеканала "Дождь".