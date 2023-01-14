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Німеччина розраховує надіслати нашумілі БМП Puma у НАТО до липня

Субота, 14 січня 2023, 08:21

Німеччина розраховує надіслати бойові машини піхоти (БМП) Puma ("Пума"), які вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу, для виконання завдань у групі підвищеної готовності сил швидкого реагування НАТО в першій половині 2023 року. 

Про це повідомив у п'ятницю, 13 січня, генеральний інспектор Бундесверу Ебергард Цорн, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Як тільки ми матимемо достатню кількість відремонтованих і готових транспортних засобів для однієї роти, ми використаємо їх для Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності. Я дуже сподіваюся на це у першій половині року", - cказав він.

Німеччина не закуповуватиме БМП Puma, поки не усунуть технічні несправності

Також у Німеччині розраховують на БМП Puma для власних потреб, повідомила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. Утім, промисловість і Бундесвер мають "домашнє завдання", передає її слова агентство dpa.

Puma мали з 2023 року надійти до складу групи підвищеної готовності НАТО, яку Німеччина цього року очолює. Однак 17 грудня 2022 року під час навчальних стрільб вийшли з ладу всі 18 БМП, які брали в них участь.

Це далеко не перший випадок проблем з експлуатацією машин, але найбільш значущий. Від початку поставок у 2015 році проблеми з цією технікою не закінчуються, за що журналісти охрестили її "БМП-невдахою".

Після інциденту Ламбрехт розпорядилася відсторонити БМП від використання в групі НАТО, заморозити закупівлі нових "Пум", зупинити модернізацію тих, які вже стоять на озброєнні. 

Тим часом ЗМІ стверджують, що Бундесвер має величезні проблеми з несправністю техніки в усіх родах військ, а також значний брак боєприпасів. Зокрема лише 34% самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 є справними, а військам не вистачає боєприпасів на 20 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, очільниця міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила піти у відставку з посади міністра оборони вже наступного тижня.

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Німеччина Війна з РФ

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