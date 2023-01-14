Германия рассчитывает отправить нашумевшие БМП Puma в НАТО до июля

Германия рассчитывает прислать боевые машины пехоты (БМП) Puma ("Пума"), которые вышли из строя во время учебных стрельб Бундесвера, для выполнения задач в группе повышенной готовности сил быстрого реагирования НАТО в первой половине 2023 года.

Об этом сообщил в пятницу, 13 января, генеральный инспектор Бундесвера Эбергард Цорн, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Как только мы будем иметь достаточное количество отремонтированных и готовых транспортных средств для одной роты, мы используем их для Объединенной оперативной группы повышенной готовности. Я очень надеюсь на это в первой половине года", - сказал он.

Также в Германии рассчитывают на БМП Puma для собственных нужд, сообщила министр обороны Кристине Ламбрехт. Впрочем, у промышленности и Бундесвера есть "домашнее задание", передает ее слова агентство dpa.

Puma должны были с 2023 года поступить в состав группы повышенной готовности НАТО, которую Германия в этом году возглавляет. Однако 17 декабря 2022 года во время учебных стрельб вышли из строя все 18 БМП, которые принимали в них участие.

Это далеко не первый случай проблем с эксплуатацией машин, но наиболее значимый. С начала поставок в 2015 году проблемы с этой техникой не заканчиваются, за что журналисты окрестили ее "БМП-неудачницей".

После инцидента Ламбрехт распорядилась отстранить БМП от использования в группе НАТО, заморозить закупки новых "Пум", остановить модернизацию тех, которые уже стоят на вооружении.

Между тем СМИ утверждают, что Бундесвер имеет огромные проблемы с неисправностью техники во всех родах войск, а также значительную нехватку боеприпасов. В частности, только 34% самоходных артиллерийских гаубиц Panzerhaubitze 2000 являются исправными, а войскам не хватает боеприпасов на 20 миллиардов евро.

По данным СМИ, глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт решила уйти в отставку с должности министра обороны уже на следующей неделе.