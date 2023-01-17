Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Придністров’ї продовжили "жовтий" рівень терористичної загрози ще на два місяці

Вівторок, 17 січня 2023, 08:25

У невизнаному Придністров’ї на 60 діб продовжили дію "жовтого" рівня терористичної загрози.

Як повідомляє Newsmaker, такий наказ 16 січня підписав лідер регіону Вадим Красносельський. 

Згідно з документом, дія такого режиму триватиме до 20 березня.

Нагадаємо, 26 квітня у Придністров’ї оголосили "червоний" рівень загрози після серії терактів без жертв на кількох об’єктах ("ЄвроПравда" детально розповідала про них у статті "Придністровська спецоперація").

Через місяць рівень загрози знизили до "жовтого" та періодично продовжують дію цього режиму.  

Читайте також: Настав час ліквідувати Придністров’я. Як для цього має і як не може діяти Україна

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Придністров'я Війна з РФ

Статті

Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році

"Європейська правда" дізналася, на яких умовах ЄС надасть Києву 18 млрд євро та як надходитиме фінансування від США у новому році...
16 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чехія постала проти проросійського реваншу: що показав перший тур виборів президента

Знаючи про свій високий антирейтинг, Андрей Бабіш спробує виграти другий тур за рахунок компромату та маніпуляцій.
16 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США

Скандал навколо секретних документів став зручною політичною зброєю в руках Республіканської партії. І цілком може вплинути на вибори 2024 року.
13 січня 2023 — Олег Павлюк, Європейська правда