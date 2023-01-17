У Придністров’ї продовжили "жовтий" рівень терористичної загрози ще на два місяці

У невизнаному Придністров’ї на 60 діб продовжили дію "жовтого" рівня терористичної загрози.

Як повідомляє Newsmaker, такий наказ 16 січня підписав лідер регіону Вадим Красносельський.

Згідно з документом, дія такого режиму триватиме до 20 березня.

Нагадаємо, 26 квітня у Придністров’ї оголосили "червоний" рівень загрози після серії терактів без жертв на кількох об’єктах ("ЄвроПравда" детально розповідала про них у статті "Придністровська спецоперація").

Через місяць рівень загрози знизили до "жовтого" та періодично продовжують дію цього режиму.

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