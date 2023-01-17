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В Приднестровье продлили "желтый" уровень террористической угрозы еще на два месяца

Вторник, 17 января 2023, 08:25

В непризнанном Приднестровье на 60 суток продлили действие "желтого" уровня террористической угрозы.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", такой приказ 16 января подписал лидер региона Вадим Красносельский. 

Согласно документу, действие такого режима продлится до 20 марта.

Напомним, 26 апреля в Приднестровье объявили "красный" уровень угрозы после серии терактов без жертв на нескольких объектах ("ЕвроПравда" подробно рассказывала о них в статье "Приднестровская спецоперация").

Через месяц уровень угрозы снизили до "желтого" и периодически продлевают действие этого режима.  

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