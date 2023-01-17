Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В столице Эстонии состоялись кризисные учения на случай блэкаута

Вторник, 17 января 2023, 20:33

В Таллинне во вторник состоялись учения KOV-79 SÄRTSU на случай кратковременных и длительных отключений электроэнергии, в которых приняли участие кризисные группы всех самоуправлений Эстонии и представители поставщиков жизненно важных услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Обсудили потенциальные опасные места, готовность различных департаментов и районов города и сценарии действий. Это когда электричества нет до 72 часов, а на улице минус 15 градусов", - сказал один из руководителей кризисного штаба, председатель муниципальной полиции Таллинна Айвар Тоомпере.

Учения состояли из различных случаев, которые решались в форме обсуждения во всех органах местного самоуправления Эстонии одновременно в режиме реального времени. Общим руководителем учений и разработчиком учений был Спасательный департамент города.

Премьер Эстонии снова предупредила о риске отключений электроэнергии

"Есть много пищи для размышлений, и безусловно есть места, над которыми нам еще нужно поработать. Цель учений - найти их и найти решения, чтобы лучше справляться с возможным реальным кризисом", - сказал руководитель кризисного штаба вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Он добавил, что власти города "готовы к тому, чтобы не бросать таллиннцев одних в сложных ситуациях и всячески им помогать".

Напомним, что еще в сентябре 2022 года премьер Эстонии Кая Каллас уже предупреждала о возможных отключениях электроэнергии, после этого в стране начали скупать генераторы.

На фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Эстония

Статьи

Министр по вопросам танков: как перемены в Минобороны Германии повлияют на поддержку Украины

Борис Писториус был далеко не кандидатом номер один для Шольца, но других желающих занять "адскую" должность министра обороны Германии просто не нашлось (укр.)
17 января 2023 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Как Чехия выбирает президента: особенности, непривычные для украинцев

Как организована процедура выборов президента Чехии, кто отвечает за проведение голосования и почему чехи голосуют два дня, по полдня каждый?
17 января 2023 — Юрий Ключивский, для Европейской правды

Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги ЕС и США в 2023 году

"Европейская правда" узнала, на каких условиях ЕС предоставит Киеву 18 млрд евро и как будет поступать финансирование от США в новом году...
16 января 2023 — Сергей Сидоренко, Европейская правда