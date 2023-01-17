В столице Эстонии состоялись кризисные учения на случай блэкаута

В Таллинне во вторник состоялись учения KOV-79 SÄRTSU на случай кратковременных и длительных отключений электроэнергии, в которых приняли участие кризисные группы всех самоуправлений Эстонии и представители поставщиков жизненно важных услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Обсудили потенциальные опасные места, готовность различных департаментов и районов города и сценарии действий. Это когда электричества нет до 72 часов, а на улице минус 15 градусов", - сказал один из руководителей кризисного штаба, председатель муниципальной полиции Таллинна Айвар Тоомпере.

Учения состояли из различных случаев, которые решались в форме обсуждения во всех органах местного самоуправления Эстонии одновременно в режиме реального времени. Общим руководителем учений и разработчиком учений был Спасательный департамент города.

"Есть много пищи для размышлений, и безусловно есть места, над которыми нам еще нужно поработать. Цель учений - найти их и найти решения, чтобы лучше справляться с возможным реальным кризисом", - сказал руководитель кризисного штаба вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

Он добавил, что власти города "готовы к тому, чтобы не бросать таллиннцев одних в сложных ситуациях и всячески им помогать".

Напомним, что еще в сентябре 2022 года премьер Эстонии Кая Каллас уже предупреждала о возможных отключениях электроэнергии, после этого в стране начали скупать генераторы.

На фоне энергетического шантажа России в ЕС уже начали готовить планы на случай экстренного отключения Литвы, Латвии и Эстонии от российской сети.