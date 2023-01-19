Румунія поверне до Австрії посла, якого відкликала через блокування вступу в Шенгенську зону

Президенти Румунії та Австрії Клаус Йоганніс і Александр Ван дер Беллен під час телефонної розмови в четвер домовились про відновлення рівня дипломатичних відносин між країнами та роботу з подолання протиріч щодо вступу Бухареста в Шенгенську зону.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в комюніке розмови, опублікованому офісом президента Румунії.

Під час телефонної розмови, ініційованої австрійською стороною, Йоганніс наголосив, що Румунія "продовжуватиме ефективно захищати зовнішній кордон Європейського Союзу в інтересах усіх європейських громадян, як вона це робила до цього часу".

Також він висловив готовність Бухареста "до спільної роботи на двосторонньому та європейському рівнях" для протидії нелегальній міграції у зв’язку із відповідними занепокоєннями Австрії.

"Після дискусії з президентом Ван дер Белленом президент Клаус Йоганніс вирішив відправити назад до Відня посла Румунії, який був запрошений до країни для консультацій 9 грудня 2022 року. Це жест відкритості Румунії до пошуку конструктивних рішень і сприяння динамічному діалогу через усі доступні канали", – йдеться в комюніке.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.

Нідерланди уточнили, що не виступають проти Румунії, а лише проти Болгарії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге – щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

Після цього Румунія викликала для консультацій свого посла в Австрії, тимчасово понизивши рівень дипвідносин з цією країною через її позицію щодо розширення Шенгенської зони.