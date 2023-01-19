Румыния вернет в Австрию посла, которого отозвала из-за блокирования вступления в Шенгенскую зону

Президенты Румынии и Австрии Клаус Йоханнис и Александр Ван дер Беллен во время телефонного разговора в четверг договорились о восстановлении уровня дипломатических отношений между странами и работу по преодолению противоречий относительно вступления Бухареста в Шенгенскую зону.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в коммюнике разговора, опубликованном офисом президента Румынии.

Во время телефонного разговора, инициированного австрийской стороной, Йоханнис подчеркнул, что Румыния "будет продолжать эффективно защищать внешнюю границу Европейского Союза в интересах всех европейских граждан, как она это делала до сих пор".

Также он выразил готовность Бухареста "к совместной работе на двустороннем и европейском уровнях" для противодействия нелегальной миграции в связи с соответствующими беспокойствами Австрии.

"После дискуссии с президентом Ван дер Белленом президент Клаус Йоханнис решил отправить обратно в Вену посла Румынии, который был приглашен в страну для консультаций 9 декабря 2022 года. Это жест открытости Румынии к поиску конструктивных решений и содействие динамичному диалогу через все доступные каналы", - говорится в коммюнике.

Напомним, в декабре 2022 года министры внутренних дел стран ЕС не смогли утвердить присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне, но согласились на присоединение Хорватии. Против вступления Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону проголосовали Австрия и Нидерланды.

Нидерланды уточнили, что не выступают против Румынии, а только против Болгарии, но поскольку принимались два отдельных решения, одно по Хорватии, второе - по Болгарии и Румынии, то их голос также был против.

После этого Румыния вызвала для консультаций своего посла в Австрии, временно понизив уровень дипотношений с этой страной из-за ее позиции по расширению Шенгенской зоны.