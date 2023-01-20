Одна з найбільших партій Іспанії закликає уряд допомогти Україні танками

Народна партія Іспанії (PP) – одна з найбільших політичних сил країни, що нині перебуває в опозиції, – звернулась до уряду із закликами надати Україні необхідну військову техніку, зокрема танки Leopard 2.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві секретарки PP із закордонних справ Валентини Мартінес для агенції Europa Press.

"Якщо уряд (Іспанії) каже, що Україна захищає свободу й демократію всього Європейського Союзу і всього вільного світу, то спосіб втілити цю солідарність на практиці – це надати те, що їм потрібно", – заявила вона, коментуючи дискусію про відправку бойових танків.

Мартінес розкритикувала той факт, що Іспанія не обирає позицію міжнародного "лідерства" в цьому питанні, надто – напередодні свого головування в ЄС у другому півріччі 2023 року.

Також вона натякнула на відсутність міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес на зустрічі Контактної групи з питань оборони України. "Ми не перебуваємо там, де ухвалюються рішення, але хочемо бути на фотографіях", – каже політикиня.

Представниця іспанської народної партії розкритикувала уряд Педро Санчеса за "невизначеність" щодо військової допомоги, яка має бути надана Україні, й той факт, що питання постачання Leopard 2 не обговорюється.

За кілька днів до цього іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес заявив, що Іспанія наразі не розглядає поставку в Україну танків західного зразка.

Як відомо, західні партнери України чинять на Берлін тиск з метою дати "зелене світло" хоча б реекспорту танків німецького виробництва.

Однак, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, рішення щодо постачання Україні танків досягнуте не було. Пісторіус сказав, що серед союзників "немає одностайної думки" щодо цього питання.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький раніше натякнув, що Варшава може передати Україні роту танків німецького виробництва без згоди Берліна, якщо чекатиме погодження надто довго.