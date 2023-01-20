Одна из крупнейших партий Испании призывает правительство помочь Украине танками

Народная партия Испании (PP) - одна из крупнейших политических сил страны, которая сейчас находится в оппозиции, - обратилась к правительству с призывами предоставить Украине необходимую военную технику, в частности танки Leopard 2.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении секретаря PP по иностранным делам Валентины Мартинес для агентства Europa Press.

"Если правительство (Испании) говорит, что Украина защищает свободу и демократию всего Европейского Союза и всего свободного мира, то способ воплотить эту солидарность на практике - это предоставить то, что им нужно", - заявила она, комментируя дискуссию об отправке боевых танков.

Мартинес раскритиковала тот факт, что Испания не выбирает позицию международного "лидерства" в этом вопросе, особенно - накануне своего председательства в ЕС во втором полугодии 2023 года.

Также она намекнула на отсутствие министра обороны Испании Маргариты Роблес на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины. "Мы не находимся там, где принимаются решения, но хотим быть на фотографиях", - говорит политик.

Представительница испанской народной партии раскритиковала правительство Педро Санчеса за "неопределенность" относительно военной помощи, которая должна быть предоставлена Украине, и тот факт, что вопрос поставки Leopard 2 не обсуждается.

За несколько дней до этого испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Испания пока не рассматривает поставку в Украину танков западного образца.

Как известно, западные партнеры Украины оказывают на Берлин давление с целью дать "зеленый свет" хотя бы реэкспорту танков немецкого производства.

Однако, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, решения по поставкам Украине танков достигнуто не было. Писториус сказал, что среди союзников "нет единодушного мнения" по этому вопросу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее намекнул, что Варшава может передать Украине роту танков немецкого производства без согласия Берлина, если будет ожидать согласия слишком долго.