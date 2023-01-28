Генерал США та голова Командування повітряної мобільності Майк Мініхан надіслав своїм підлеглим службову записку, у якій попередив, що США будуть у стані війни з Китаєм через два роки.

Зміст записки публікує NBC News, пише "Європейська правда".

"Я сподіваюся, що я помиляюся. Моє чуття підказує мені, що ми будемо воювати в 2025 році", - зазначає Мініхан.

Командування повітряної мобільності налічує майже 50 тисяч військовослужбовців і майже 500 літаків та відповідає за транспортування і дозаправку.

Мініхан зазначив у записці, що оскільки і на Тайвані, і в США відбудуться президентські вибори в 2024 році, США будуть "відволікатися", а президент Китаю Сі Цзіньпін матиме можливість атакувати Тайвань.

Він виклав свої цілі підготовки, в тому числі створення "укріпленої, готової, інтегрованої і маневреної Об'єднаної маневреної групи Об'єднаних сил, готової боротися і перемагати всередині першого острівного ланцюга".

Записка адресована усім командирам авіаційних крил Командування повітряної мобільності та іншим оперативним командувачам ВПС і наказує їм доповісти Мініхану про усі основні зусилля з підготовки до битви з Китаєм до 28 лютого.

Мініхан також наказав льотчикам, які вміють користуватися зброєю, тренуватися та вистрілити "обойму в 7-метрову мішень з повним розумінням того, що невиправдана летальність має найбільше значення". "Цільтеся в голову", - написав він.

Записка Мініхана заохочує військовослужбовців готуватися до війни і в кількох інших аспектах. Весь особовий склад, який йому підпорядковується, повинен "подумати про свої особисті справи" і більш агресивно ставитися до тренувань.

Байден неодноразово підтверджував готовність США застосувати військову силу для захисту Тайваню.

У вересні 2022 року президент США Джо Байден заявив, що збройні сили Сполучених Штатів захищатимуть Тайвань у разі вторгнення Китаю.

Сполучені Штати є основним міжнародним постачальником зброї для Тайваню.













