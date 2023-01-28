Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем в 2025 году - СМИ

Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Минихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.

Содержание записки публикует NBC News, пишет "Европейская правда".

"Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году", - отмечает Минихан.

Командование воздушной мобильности насчитывает почти 50 тысяч военнослужащих и почти 500 самолетов и отвечает за транспортировку и дозаправку.

Минихан отметил в записке, что поскольку и на Тайване, и в США состоятся президентские выборы в 2024 году, США будут "отвлекаться", а президент Китая Си Цзиньпин будет иметь возможность атаковать Тайвань.

Он изложил свои цели подготовки, в том числе создание "укрепленной, готовой, интегрированной и маневренной Объединенной маневренной группы Объединенных сил, готовой сражаться и побеждать внутри первой островной цепи".

Записка адресована всем командирам авиационных крыльев Командования воздушной мобильности и другим оперативным командующим ВВС и приказывает им доложить Минихану обо всех основных усилиях по подготовке к битве с Китаем до 28 февраля.

Минихан также приказал летчикам, умеющим пользоваться оружием, тренироваться и выстрелить "обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение". "Цельтесь в голову", - написал он.

Записка Минихана призывает военнослужащих готовиться к войне и в нескольких других аспектах. Весь личный состав, который ему подчиняется, должен "подумать о своих личных делах" и более агрессивно относиться к тренировкам.

Байден неоднократно подтверждал готовность США применить военную силу для защиты Тайваня.

В сентябре 2022 года президент США Джо Байден заявил, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.

Соединенные Штаты являются основным международным поставщиком оружия для Тайваня.



















