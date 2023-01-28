Швеция надеется на вступление в НАТО летом, несмотря на приостановку переговоров с Турцией - МИД

Несмотря на гневную реакцию Турции на сожжение Корана в Стокгольме Швеция надеется на присоединение к НАТО летом этого года.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Биллстрём, которого цитирует издание Expressen, сообщает "Европейская правда".

После сожжения Корана в Стокгольме шведско-датским активистом Расмусом Палуданом представители МИД Швеции встретились с дипломатами 25 мусульманских стран, чтобы успокоить их реакцию, пишет издание. Наиболее жесткой была реакция Турции, которая и без акции Палудана тормозила путь Швеции к полноправному членству в НАТО.

По словам Биллстрёма, Швеция очень близка к выполнению всех пунктов трехстороннего соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией, и турецкий парламент должен быть близок к одобрению шведской заявки.

Однако после сожжения Корана возле посольства Турции в Стокгольме Турция приостановила трехсторонние переговоры со Швецией и Финляндией, заявив, что разговаривать "бессмысленно".

"События последних недель временно приостановили этот процесс, но, конечно же, мы по-прежнему считаем, что без выполненного меморандума мы не выполним свою часть работы, и поэтому правительство сейчас также прилагает время и усилия для продвижения этого процесса", - сказал министр.

Впоследствии пресс-секретарь министра уточнила, что Биллстрём не имел в виду остановку процесса вступления Швеции в НАТО.

"Процесс вступления в НАТО не остановился. Правительство продолжает выполнять меморандум между Швецией, Финляндией и Турцией. Но Турция сама решает, когда ратифицировать соглашение", - отметила Анна Эрхардт.

Шведское правительство надеется, что полноправное членство Швеции может быть оформлено до Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года. К этому времени в Турции должны состояться президентские и парламентские выборы.

"Очевидно, что мы смотрим в сторону Вильнюсского саммита... Однако я хочу подчеркнуть, что Турция находится в разгаре избирательной кампании, кульминацией которой станет день выборов 14 мая, поэтому важно следить и за этими частями процесса", - сказал глава МИД Швеции.

21 января в Стокгольме под посольством Турции состоялась антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. Непосредственно под посольством собралась акция и в поддержку Турции и ее президента.

Премьер Швеции осудил сожжение Корана на антитурецкой акции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не следует ожидать поддержки Турции относительно ее членства в НАТО после протеста у турецкого посольства в Стокгольме, где был сожжен Коран.