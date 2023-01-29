Ставки на виборах президента Чехії побили рекорд 2018 року

Понад пів мільярда крон (21 мільйон євро) поставили громадяни Чехії на кандидатів під час президентських виборів 2023 року, що побило рекорд п’ятирічної давнини, коли вони становили 285 мільярдів крон (майже 12 мільйонів євро).

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації ČTK.

За оцінками букмекерів, інтерес був порівнянний з великими спортивними подіями.

Платформа Fortuna виплатила 193 мільйони чеських крон, причому ставки на переможця, ексгенерала НАТО Петра Павела, який виграв вибори, удвічі перевищували ставки на його опонента Андрея Бабіша. Найбільша невдала ставка становила 900 тисяч чеських крон.

З іншого боку, на платформі Chance віддавали перевагу Бабішу, на якого було зроблено 60% ставок, тоді як на Павела – 40%. Найбільша ставка на Павела склала 900 тисяч чеських крон, а на Бабіша – 270 тисяч.

Сам Бабіш у Twitter писав, що люди повинні ставити на нього за вигідними коефіцієнтами. "Я був у Fortuna, коефіцієнт 12 (тобто в разі перемоги Бабіша ставка множилась у 12 разів). Бабіш завжди допомагає, при Бабіші буде краще", – зазначав колишній кандидат за день до другого туру виборів.

Зазначимо, що після програшу Бабіша на виборах ставки на нього різко впали. У соціальних мережах деякі чехи поскаржилися, що втратили значні суми через заклик політика ставити на нього.

Як повідомлялось, Павел отримав 58,32% голосів на виборах, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

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