Ставки на выборах президента Чехии побили рекорд 2018 года

Более полумиллиарда крон (21 миллион евро) поставили граждане Чехии на кандидатов во время президентских выборов 2023 года, что побило рекорд пятилетней давности, когда они составляли 285 миллиардов крон (почти 12 миллионов евро).

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации ČTK.

По оценкам букмекеров, интерес был сопоставим с крупными спортивными событиями.

Платформа Fortuna выплатила 193 миллиона чешских крон, причем ставки на победителя, экс-генерала НАТО Петра Павела, который выиграл выборы, вдвое превышали ставки на его оппонента Андрея Бабиша. Самая большая неудачная ставка составила 900 тысяч чешских крон.

С другой стороны, на платформе Chance отдавали предпочтение Бабишу, на которого было сделано 60% ставок, тогда как на Павела - 40%. Самая большая ставка на Павела составила 900 тысяч чешских крон, а на Бабиша - 270 тысяч.

Сам Бабиш в Twitter писал, что люди должны ставить на него по выгодным коэффициентам. "Я был в Fortuna, коэффициент 12 (то есть в случае победы Бабиша ставка умножалась в 12 раз). Бабиш всегда помогает, при Бабише будет лучше", - отмечал бывший кандидат за день до второго тура выборов.

Отметим, что после проигрыша Бабиша на выборах ставки на него резко упали. В социальных сетях некоторые чехи пожаловались, что потеряли значительные суммы из-за призыва политика ставить на него.

Как сообщалось, Павел получил 58,32% голосов на выборах, тогда как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

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