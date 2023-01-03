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Анкара вчергове звинуватила Афіни у "нагнітанні напруги"

Вівторок, 3 січня 2023, 07:35

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар знову заявив, що Греція своїми діями нібито нагнітає напругу у регіоні та не сприяє владнанню суперечок через діалог.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву під час візиту на військовий корабель наводить Hurriyet Daily News.

Міністр нагадав, що у рамках НАТО між Туреччиною та Грецією працює спеціальний консультаційний механізм, та заявив, що Афіни ігнорують зустрічі. "Це саботаж. Деякі політики і військові намагаються свідомо наростити напругу, щоби відволікти увагу від внутрішніх проблем… Вони щодня прокидаються і починають робити все можливе, аби створити напругу", - заявив він, додавши, що Греція намагається "виставити проблеми з Анкарою як проблеми між Туреччиною і НАТО, США і ЄС". 

Глава Міноборони Туреччини заявив, що Анкара продовжить діяти "максимально обережно" та виступає за вирішення проблем через діалог та інструменти міжнародного права. 

Як відомо, хоча Туреччина і Греція обоє є членами НАТО, між ними тривалий час залишаються невирішені суперечки - щодо морських кордонів і континентального шельфу у Чорному морі та через невирішений конфлікт на Кіпрі. Найбільшої напруги відносини між країнами досягли у 2020 році, але ескалації вдалося запобігти.

Наприкінці 2022 року з боку Анкари знову почали лунати погрози застосуванням сили. У грудні представники Греції й Туреччини провели таємні перемовини у Брюсселі за німецького посередництва.

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Туреччина Греція

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