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Анкара в очередной раз обвинила Афины в "нагнетании напряжения"

Вторник, 3 января 2023, 07:35

Министр обороны Турции Хулуси Акар снова заявил, что Греция своими действиями якобы нагнетает напряжение в регионе и не способствует разрешению споров через диалог.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление во время визита на военный корабль приводит Hurriyet Daily News.

Министр напомнил, что в рамках НАТО между Турцией и Грецией работает специальный консультационный механизм, и заявил, что Афины игнорируют встречи. "Это саботаж. Некоторые политики и военные пытаются сознательно нарастить напряжение, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем... Они ежедневно просыпаются и начинают делать все возможное, чтобы создать напряжение", - заявил он, добавив, что Греция пытается "выставить проблемы с Анкарой как проблемы между Турцией и НАТО, США и ЕС". 

Глава Минобороны Турции заявил, что Анкара продолжит действовать "максимально осторожно" и выступает за решение проблем через диалог и инструменты международного права. 

Как известно, хотя Турция и Греция оба являются членами НАТО, между ними длительное время остаются нерешенные споры - относительно морских границ и континентального шельфа в Черном море и из-за нерешенного конфликта на Кипре. Наибольшего напряжения отношения между странами достигли в 2020 году, но эскалацию удалось предотвратить.

В конце 2022 года со стороны Анкары снова начали раздаваться угрозы применения силы. В декабре представители Греции и Турции провели тайные переговоры в Брюсселе при немецком посредничестве.

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Турция Греция

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