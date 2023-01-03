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Тютюнові компанії в Іспанії зобов'яжуть оплачувати прибирання недопалків

Вівторок, 3 січня 2023, 16:05

В Іспанії у п’ятницю набуває чинності нове екологічне законодавство, згідно з яким тютюнові компанії будуть змушені платити за прибирання недопалків, що їх викидають курці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Відповідно до закону, виробники сигарет також нестимуть відповідальність за те, щоб заохочувати людей не кидати недопалки в громадських місцях.

Але залишається незрозумілим, як саме буде здійснюватися прибирання недопалків і скільки це коштуватиме. Передбачається, що тютюнові компанії перекладуть витрати на споживача, що може стати ще одним стимулом для відмови від шкідливої звички.

За даними одного з досліджень, витрати виробників тютюну в Іспанії на прибирання недопалків становитимуть від 12 до 21 євро на одного громадянина на рік, тобто до одного мільярда євро загалом.

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Недопалки є одним із найбільш поширених видів сміття і розкладаються близько 10 років, виділяючи при цьому такі токсичні речовини, як миш'як і свинець.

Цей крок є частиною законодавства, спрямованого на скорочення відходів і збільшення обсягів їхньої переробки. Йдеться, серед іншого, про заборону на одноразові пластикові столові прилади й тарілки, ватні палички, чашки з пінополістиролу й пластикові соломинки, а також скорочення використання пластикової упаковки для харчових продуктів.

Закон відповідає директиві Європейського Союзу, яка обмежує використання одноразового пластику і має на меті зобов'язати забруднювачів прибирати сміття, яке вони створюють.

Згідно з даними уряду Іспанії за 2022 рік, курцями є близько 22% іспанців (16,4% жінок і 23,3% чоловіків), тоді як середній показник у ЄС становить 18,4%. Водночас більшість опитаних іспанців виступають за посилення обмежень на куріння в громадських місцях.

Нагадаємо, в грудні 2021 року Іспанія ухвалила закон, який дозволяє місцевій владі заборонити куріння на пляжах і штрафувати порушників на 2000 євро. Відповідно до нього, Барселона минулоріч заборонила куріння на всіх 10 пляжах міста.

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Іспанія ЄвроЖиття

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