Табачные компании в Испании обяжут оплачивать уборку окурков в Испании

В Испании в пятницу вступает в силу новое экологическое законодательство: табачные компании отныне будут вынуждены платить за уборку окурков, которые выбрасывают курильщики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Согласно закону, производители сигарет также будут нести ответственность за то, чтобы поощрять людей не бросать окурки в общественных местах.

Но остается непонятным, как именно будет осуществляться уборка окурков и сколько это будет стоить. Предполагается, что табачные компании переложат расходы на потребителя, что может стать еще одним стимулом для отказа от вредной привычки.

По данным одного из исследований, расходы производителей табака в Испании на уборку окурков составят от 12 до 21 евро на одного гражданина в год, то есть до одного миллиарда евро в целом.

Окурки являются одним из наиболее распространенных видов мусора и разлагаются около 10 лет, выделяя при этом такие токсичные вещества, как мышьяк и свинец.

Этот шаг является частью законодательства, направленного на сокращение отходов и увеличение объемов их переработки. Речь идет, среди прочего, о запрете на одноразовые пластиковые столовые приборы и тарелки, ватные палочки, чашки из пенополистирола и пластиковые соломинки, а также сокращение использования пластиковой упаковки для пищевых продуктов.

Закон соответствует директиве Европейского Союза, которая ограничивает использование одноразового пластика и имеет целью обязать загрязнителей убирать создаваемый ими мусор.

Согласно данным правительства Испании за 2022 год, курильщиками являются около 22% испанцев (16,4% женщин и 23,3% мужчин), тогда как средний показатель в ЕС составляет 18,4%. В то же время большинство опрошенных испанцев выступают за ужесточение ограничений на курение в общественных местах.

Напомним, в декабре 2021 года Испания приняла закон, который позволяет местным властям запретить курение на пляжах и штрафовать нарушителей на 2000 евро. В соответствии с ним, Барселона в прошлом году запретила курение на всех 10 пляжах города.