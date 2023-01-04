Греція попросила допомоги у ЄС через дефіцит ліків

Греція у вівторок звернулася до Європейської комісії та сусідів по ЄС з проханням про допомогу у подоланні гострої нестачі медикаментів, яка посилилася через експорт фармацевтичних препаратів місцевого виробництва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс звернувся до комісії із закликом "активізувати фармацевтичне виробництво" в усьому ЄС.

Греція вже кілька місяців бореться з дефіцитом основних лікарських засобів, включаючи антибіотики, протизапальні препарати та мікстури від кашлю.

"Вкрай важливо ухвалити централізовану політику в ЄС в цілому для вирішення цієї проблеми", - написав Плевріс в листі до єврокомісара з питань охорони здоров'я Стелли Кіріакідес.

Плевріс вважає, що одним з рішень може стати збільшення виробництва ліків у ЄС.

Грецьке фармацевтичне агентство (EOF) заборонило експорт деяких дефіцитних продуктів і заявило, що частково проблема пов'язана з глобальними проблемами в ланцюжку поставок.

Але президент грецького союзу фармацевтів Константінос Лурантос заявив, що вітчизняні ліки є одними з найдешевших в Європі і експортуються з преміальною ціною.

Як повідомлялося, на початку січня у Греції повернули на роботу медиків, відсторонених через відсутність COVID-щеплення.