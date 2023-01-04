Греция попросила помощи у ЕС из-за дефицита лекарств

Греция во вторник обратилась к Европейской комиссии и соседям по ЕС с просьбой о помощи в преодолении острой нехватки медикаментов, которая усилилась из-за экспорта фармацевтических препаратов местного производства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Министр здравоохранения Танос Плеврис обратился к комиссии с призывом "активизировать фармацевтическое производство" во всем ЕС.

Греция уже несколько месяцев борется с дефицитом основных лекарственных средств, включая антибиотики, противовоспалительные препараты и микстуры от кашля.

"Крайне важно принять централизованную политику в ЕС в целом для решения этой проблемы", - написал Плеврис в письме к еврокомиссару по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес.

Плеврис считает, что одним из решений может стать увеличение производства лекарств в ЕС.

Греческое фармацевтическое агентство (EOF) запретило экспорт некоторых дефицитных продуктов и заявило, что частично проблема связана с глобальными проблемами в цепочке поставок.

Но президент греческого союза фармацевтов Константинос Лурантос заявил, что отечественные лекарства являются одними из самых дешевых в Европе и экспортируются по премиальной цене.

Как сообщалось, в начале января в Греции вернули на работу медиков, отстраненных из-за отсутствия COVID-прививки.