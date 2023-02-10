Президент Польщі просить перевірити конституційність реформи, необхідної для розблокування коштів ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що направить у Конституційний трибунал схвалені парламентом поправки до закону про Верховний суд, суперечка довкола якого раніше призвели до замороження коштів ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Компроміс потрібен як для Польщі, так і для Європейського Союзу. Але треба чесно сказати, що ця угода викликає серйозні конституційні суперечності", – наголосив Дуда у спеціальному зверненні в п'ятницю ввечері.

За його словами, цей крок "не затримає виплату (європейських коштів) Польщі, оскільки для цього необхідні подальші дії і рішення, в тому числі подальші правові акти, які передбачені угодою, укладеною урядом з Європейською комісією - що в будь-якому випадку потребує часу".

Як повідомлялось, польський Сейм ухвалив поправки до закону про Верховний суд 13 січня. Наприкінці січня Сенат вніс до нього 14 поправок, які були відхилені Сеймом минулої середи.

За словами авторів поправки – депутатів партії влади, "Право і справедливість" – закон покликаний виконати ключову "віху" для Європейської комісії, щоб розблокувати гроші для Національного плану реконструкції.

Згідно із законопроєктом, дисциплінарні справи суддів слухатиме Вищий адміністративний суд, а не дисциплінарна палата Верховного суду, яку критикували за ухвалення політичних рішень. Документ також передбачає, що судді не будуть притягатися до дисциплінарної відповідальності за те, що ставлять під сумнів незалежність політично призначених колег.

Як відомо, Єврокомісія поставила прийняття Національного плану відбудови та виплату грошей з Фонду реконструкції — а це цілих 35 млрд євро — в залежність від змін у питанні судової реформи.

Раніше Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію положень, що стосувалися повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду, яку Єврокомісія звинуватила у заполітизованості. За невиконання рішення Суду ЄС на Польщу накладені штрафні санкції у розмірі 1 млн євро на день.

Детальніше про це читайте у статті: Гроші чи союзники: як ЄС поставив польську владу перед непростим вибором.