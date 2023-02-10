Президент Польши просит проверить конституционность реформы, необходимой для разблокирования средств ЕС

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что направит в Конституционный трибунал одобренные парламентом поправки к закону о Верховном суде, спор вокруг которого ранее привел к замораживанию средств ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Компромисс нужен как для Польши, так и для Европейского Союза. Но надо честно сказать, что это соглашение вызывает серьезные конституционные противоречия", - отметил Дуда в специальном обращении в пятницу вечером.

По его словам, этот шаг "не задержит выплату (европейских средств) Польше, поскольку для этого необходимы дальнейшие действия и решения, в том числе дальнейшие правовые акты, предусмотренные соглашением, заключенным правительством с Европейской комиссией - что в любом случае требует времени".

Как сообщалось, польский Сейм принял поправки к закону о Верховном суде 13 января. В конце января Сенат внес в него 14 поправок, которые были отклонены Сеймом в прошлую среду.

По словам авторов поправки - депутатов партии власти, "Право и справедливость" - закон призван выполнить ключевую "веху" для Европейской комиссии, чтобы разблокировать деньги для Национального плана реконструкции.

Согласно законопроекту, дисциплинарные дела судей будет слушать Высший административный суд, а не дисциплинарная палата Верховного суда, которую критиковали за принятие политических решений. Документ также предусматривает, что судьи не будут привлекаться к дисциплинарной ответственности за то, что ставят под сомнение независимость политически назначенных коллег.

Как известно, Еврокомиссия поставила принятие Национального плана восстановления и выплату денег из Фонда реконструкции - а это целых 35 млрд евро - в зависимость от изменений в вопросе судебной реформы.

Ранее Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда, которую Еврокомиссия обвинила в политизированности. За невыполнение решения Суда ЕС на Польшу наложены штрафные санкции в размере 1 млн евро в день.

Подробнее об этом читайте в статье: Деньги или союзники: как ЕС поставил польскую власть перед непростым выбором.