В Італії заарештували євродепутата-фігуранта "Катаргейту"

Італійський депутат Європарламенту Андреа Коццоліно був заарештований у п'ятницю ввечері в рамках розслідування, пов'язаного з імовірною корупцією в Європарламенті.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Італійська поліція спочатку намагалася заарештувати Коццоліно в його резиденції, але не змогла його там знайти.

Потім поліцейські з Фінансової гвардії Італії пред'явили депутату європейський ордер на арешт після виписки з клініки в Неаполі і відвезли його до в'язниці Поджореале.

Арешт відбувся за вказівкою бельгійської влади, яка розпочала операцію рано вранці в п'ятницю із затримання бельгійського депутата Європарламенту Марка Тарабелли.

І Коццоліно, і Тарабелла були позбавлені імунітету на пленарному засіданні минулого четверга, що відкрило шлях бельгійським слідчим до їх затримання.

У п'ятницю бельгійська поліція також провела нові обшуки, пов'язані з Коццоліно і Тарабеллою.

Порушення бельгійського законодавства Тарабеллою і Коццоліно можуть включати корупцію, участь у злочинній організації та відмивання грошей. Однак у своєму повідомленні в п'ятницю прокуратура згадала лише про корупцію та відмивання грошей.

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