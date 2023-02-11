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В Италии арестовали евродепутата-фигуранта "Катаргейта"

Суббота, 11 февраля 2023, 17:51

Итальянский депутат Европарламента Андреа Коццолино был арестован в пятницу вечером в рамках расследования, связанного с предполагаемой коррупцией в Европарламенте.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Итальянская полиция сначала пыталась арестовать Коццолино в его резиденции, но не смогла его там найти.

Затем полицейские из Финансовой гвардии Италии предъявили депутату европейский ордер на арест после выписки из клиники в Неаполе и отвезли его в тюрьму Поджореале.

Арест состоялся по указанию бельгийских властей, которые начали операцию рано утром в пятницу по задержанию бельгийского депутата Европарламента Марка Тарабеллы.

И Коццолино, и Тарабелла были лишены иммунитета на пленарном заседании в прошлый четверг, что открыло путь бельгийским следователям к их задержанию.

В пятницу бельгийская полиция также провела новые обыски, связанные с Коццолино и Тарабеллой.

Нарушения бельгийского законодательства Тарабеллой и Коццолино могут включать коррупцию, участие в преступной организации и отмывание денег. Однако в своем сообщении в пятницу прокуратура упомянула только о коррупции и отмывании денег.

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Антикоррупция Европарламент Италия

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