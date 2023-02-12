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Финляндия еще не приняла решение об отправке танков Leopard в Украину 

Воскресенье, 12 февраля 2023, 18:42

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение об отправке в Украину немецких танков Leopard, на что Берлин уже дал согласие, еще не принято. 

Об этом она рассказала в интервью журналистам в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Марин сказала, что ситуация в Финляндии "немного отличается" от других стран из-за того, что она граничит с Россией, и отметила, что еще не принято решение об отправке танков Leopard в Украину.

"Мы не сообщаем общественность о таких вещах заранее, но когда решение уже принято, мы сообщаем им то, что они должны знать. Разные страны имели разные линии коммуникации. Мы были сдержаны, мы не перечисляем отдельные вопросы, которые есть в открытом доступе. Финляндия предоставила Украине много материалов, и мы готовы продолжать это делать, - отметила она.

Марин также поддержала предложение премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что страны ЕС должны совместно покупать оружие для Украины, укрепляя таким образом европейскую оборонную промышленность.

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"Я лично поддерживаю эту идею. Чтобы мы ускорили производство оборонной техники в Европе. Потому что мы не знаем, когда закончится война. И также потому, что мир изменился, и мы должны быть способны укрепить собственную оборону", - заявила она.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Финляндия подтверждает готовность передать Украине определенное количество собственных боевых танков Leopard 2, но сделает это, скорее всего, уже после вступления в НАТО.

По словам президента Финляндии, скандинавское государство, которое имеет около 240 танков, сможет предоставить лишь несколько единиц этой техники.

В конце января президенты Украины и Финляндии объявили, что скандинавская страна сделает свой вклад в так называемую танковую коалицию, однако в каком виде - не уточнялось.

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