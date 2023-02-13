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У Польщі розповіли подробиці навчань українців на Leopard 2

фото, відео
Понеділок, 13 лютого 2023, 16:00

До Польщі на опанування танків Leopard 2 прибули 105 українських військових.

Про це розповів журналістам керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Серадзький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"До Польщі на навчання прибули 105 українських військових, які навчаються на Leopard 2. Йдеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків", - сказав Серадзький на танковому полігоні у Свентошуві.

 
Фото: Укрінформ

Він зазначив, що навчання тривають вже тиждень, а загалом курс буде близько місяця. За його словами, українці навчаються щодня по 10-12 годин.

Польський військовий зазначив, що українці мають досвід управління танками, відтак їм легше опанувати нові машини.

"Українці швидко вчаться, немає проблем з опануванням цієї військової техніки", - підкреслив Серадзький.

Він зазначив, що українці на танковому полігоні опановують польські танки Leopard 2, а також танки цього типу, передані Канадою. Він не виключив, що до Польщі на навчання згодом прибуде нова група українських військових.

Раніше повідомлялося, що Польща хоче підготувати українські екіпажі Leopard 2 за п’ять тижнів.

Польща однією з перших оголосила про готовність передати Україні одну роту Leopard, тобто 14 одиниць.

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