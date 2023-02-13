В Польше рассказали подробности учений украинцев на Leopard 2

В Польшу на овладение танками Leopard 2 прибыли 105 украинских военных.

Об этом рассказал журналистам руководитель учебной группы полигона 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"В Польшу на обучение прибыли 105 украинских военных, которые учатся на Leopard 2. Речь идет о 21 экипаже танков, а также техническом персонале обслуживания танков", - сказал Серадский на танковом полигоне в Свентошуве.

Фото: Укринформ

Он отметил, что обучение длится уже неделю, а в целом курс будет около месяца. По его словам, украинцы учатся каждый день по 10-12 часов.

Польский военный отметил, что у украинцев есть опыт управления танками, поэтому им легче овладеть новыми машинами.

"Украинцы быстро учатся, нет проблем с овладением этой военной техникой", - подчеркнул Серадский.

Он отметил, что украинцы на танковом полигоне овладевают польскими танками Leopard 2, а также танками этого типа, передаваемыми Канадой. Он не исключил, что в Польшу на обучение со временем прибудет новая группа украинских военных.

Ранее сообщалось, что Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 через пять недель.

Польша одной из первых объявила о готовности передать Украине одну роту Leopard, то есть 14 единиц.