У РФ відхрестилися від звинувачень у підготовці спроби держперевороту у Молдові

У міністерстві закордонних справ Росії назвали "бездоказовою дезінформацією" заяви України і Молдови про те, що Кремль готував силові дії для дестабілізації і спроби державного перевороту у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона назвала заяви Києва та Кишинева "необґрунтованими і бездоказовими". "Це у стилі класичних прийомів, які нерідко використовують США, інші країни Заходу і Україна - спочатку звинуватити з посиланням на нібито закриту розвідувальну інформацію, а потім використовувати її для виправдання власних незаконних дій… Справжня мета Києва, який запустив дезінформацію про "російський план дестабілізації Молдови" - втягнути Кишинів у жорстке протистояння з Росією. А влада Молдови підтверджує цей фейк, щоб з використанням міфу про російську загрозу відвернути увагу від внутрішніх проблем, створених передусім провальним соціально-економічним курсом чинної влади, посилити боротьбу з інакодумством та політичними опонентами", - заявила Захарова.

Речниця додала, що Росія буцімто не намагається втручатися у справи Молдови чи якоїсь іншої країни та не є загрозою для неї.

"Закликаємо владу Молдови проявити нарешті державну мудрість, не піддаватися на провокації ззовні та керуватися у своїх діях інтересами громадян власної країни, розумінням великих плюсів, які можуть забезпечити Молдові стабільні дружні відносини з Росією", - додала Захарова.

Нагадаємо, на саміті ЄС у Брюсселі президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, після чого український лідер негайно передав усю інформацію своїй колезі, президентці Маї Санду.

13 лютого Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ