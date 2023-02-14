В РФ открестились от обвинений в подготовке попытки госпереворота в Молдове

В министерстве иностранных дел России назвали "бездоказательной дезинформацией" заявления Украины и Молдовы о том, что Кремль готовил силовые действия для дестабилизации и попытки государственного переворота в Молдове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала заявления Киева и Кишинева "необоснованными и бездоказательными". "Это в стиле классических приемов, которые нередко используют США, другие страны Запада и Украина - сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий... Настоящая цель Киева, который запустил дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдовы" - втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией. А власти Молдовы подтверждают этот фейк, чтобы с использованием мифа о российской угрозе отвлечь внимание от внутренних проблем, созданных прежде всего провальным социально-экономическим курсом действующей власти, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами", - заявила Захарова.

Пресс-секретарь добавила, что Россия якобы не пытается вмешиваться в дела Молдовы или какой-то другой страны и не является угрозой для нее.

"Призываем власти Молдовы проявить наконец государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием больших плюсов, которые могут обеспечить Молдове стабильные дружеские отношения с Россией", - добавила Мария Захарова.

Напомним, на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, после чего украинский лидер немедленно передал всю информацию своей коллеге, президенту Майе Санду.

13 февраля Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ