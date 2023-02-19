Прем’єр Швеції: якщо Фінляндія вступить у НАТО без нас, це буде погано для всіх

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликає схвалити заявки про вступ його країни та Фінляндії в Північноатлантичний Альянс одночасно, стверджуючи, що "розділений" вступ негативно позначиться на безпеці регіону і всього Альянсу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Financial Times.

"Ми розпочали цей процес разом, ми провели його разом, і ми хочемо завершити його разом. Є дуже, дуже вагомі причини для того, щоб ратифікувати нас одночасно перед Вільнюсом (самітом НАТО в липні)", – вважає шведський прем’єр.

Крістерссон попередив про наслідки в разі, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції до саміту у Вільнюсі.

"Я думаю, що це було б погано для Швеції, погано для нашого регіону, погано для НАТО і погано для здатності Швеції разом з Фінляндією забезпечувати безпеку в розпал війни, яка відбувається поруч", – зазначив він.

Прем’єр Швеції сказав FT, що "не має плану" на випадок, якщо Гельсінкі вирішить стати членом Альянсу окремо від Стокгольма, але додав, що "кожна країна повинна ухвалити власне рішення".

Окремо Крістерссон наполіг, що Швеція виконала всі умови, передбачені тристороннім меморандумом із Фінляндією й Туреччиною, підписаним у межах саміту НАТО в Мадриді, й останнім кроком для цього стане рішення шведського уряду щодо антитерористичного законодавства 2 березня.

"Це настільки великий законодавчий акт, що нам фактично довелося змінити нашу конституцію з 1 січня, щоб мати можливість запровадити його", – сказав він.

Як відомо, цього тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше публічно допустив, що Швеція й Фінляндія, які спільно подали заявку про вступ до Альянсу у травні 2022 року, можуть стати членами об'єднання окремо.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте в статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.