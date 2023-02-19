Премьер Швеции: если Финляндия вступит в НАТО без нас, это будет плохо для всех

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призывает одобрить заявки о вступлении его страны и Финляндии в Североатлантический Альянс одновременно, утверждая, что "разделенное" вступление негативно скажется на безопасности региона и всего Альянса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Financial Times.

"Мы начали этот процесс вместе, мы провели его вместе, и мы хотим завершить его вместе. Есть очень, очень веские причины для того, чтобы ратифицировать нас одновременно перед Вильнюсом (саммитом НАТО в июле)", - считает шведский премьер.

Кристерссон предупредил о последствиях в случае, если Турция не ратифицирует членство Швеции до саммита в Вильнюсе.

"Я думаю, что это было бы плохо для Швеции, плохо для нашего региона, плохо для НАТО и плохо для способности Швеции вместе с Финляндией обеспечивать безопасность в разгар войны, которая происходит рядом", - отметил он.

Премьер Швеции сказал FT, что "не имеет плана" на случай, если Хельсинки решит стать членом Альянса отдельно от Стокгольма, но добавил, что "каждая страна должна принять собственное решение".

Отдельно Кристерссон настоял, что Швеция выполнила все условия, предусмотренные трехсторонним меморандумом с Финляндией и Турцией, подписанным в рамках саммита НАТО в Мадриде, и последним шагом для этого станет решение шведского правительства по антитеррористическому законодательству 2 марта.

"Это настолько большой законодательный акт, что нам фактически пришлось изменить нашу конституцию с 1 января, чтобы иметь возможность ввести его", - сказал он.

Как известно, на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг впервые публично допустил, что Швеция и Финляндия, которые совместно подали заявку о вступлении в Альянс в мае 2022 года, могут стать членами объединения отдельно.

Подробно о ситуации, которая складывается, читайте в статье: Перед Швецией в НАТО: почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.