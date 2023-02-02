Зеленський: Україна заслуговує наблизитись до переговорів про вступ до ЄС у 2023 році

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів про членство в Європейському Союзі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у вечірньому зверненні.

Зеленський прокоментував спільне засідання уряду України та членів Європейської комісії, на якому зокрема зійшлись на тому, що "ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію й мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди й загрози".

"Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. І я дякую пані президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям у ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та в захисті нашої держави й людей", – зазначив глава держави.

Раніше віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що на саміті Україна-ЄС у п’ятницю українська сторона задекларує початок підготовки до переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, перебуваючи в Києві, висловила думку, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Очікується, що після саміту лідери України та ЄС письмово підтвердять, що майбутнє України та її громадян пов'язане з Європейським Союзом. Але насправді перспектива приєднання України до ЄС залишається віддаленою.

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