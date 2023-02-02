Зеленский: Украина заслуживает приблизиться к переговорам о вступлении в ЕС в 2023 году

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к началу переговоров о членстве в Европейском Союзе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в вечернем обращении.

Зеленский прокомментировал совместное заседание правительства Украины и членов Европейской комиссии, на котором в частности сошлись на том, что "мы должны нашей дальнейшей интеграцией давать энергию и мотивацию нашему народу бороться несмотря на любые препятствия и угрозы".

"Я верю, что Украина заслуживает уже в этом году подойти к открытию переговоров о членстве в ЕС. И я благодарю госпожу президента Еврокомиссии и ее коллег и наших друзей в ЕС за ощутимую поддержку на пути интеграции и в защите нашего государства и людей", - отметил глава государства.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что на саммите Украина-ЕС в пятницу украинская сторона задекларирует начало подготовки к переговорам о вступлении в Европейский Союз.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

Ожидается, что после саммита лидеры Украины и ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

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